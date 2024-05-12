Тукманов посоветовал «Торпедо» назначить Юрана главным тренером

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов посоветовал черно-белым назначить главным тренером Сергея Юрана.

«Нового тренера «Торпедо» надо выбирать из футболистов, которые играли на хорошем уровне. Из тех, кто свободен, пожалуйста, есть Юран. Это парень с харизмой. Я Сергея знаю, мы работали с ним в сборной. У Юрана есть характер, он умеет отстаивать свою позицию перед руководством, в отличие от Кононова. Да и сам Сергей поиграл на хорошем уровне, а опыт тренерства у него большой.

В помощники ему рекомендую взять тех, кто играл за «Торпедо», чтобы сохранить преемственность, историческую связь. Не надо забывать, что это команда пролетарского района, завода Лихачёва. Да, завода уже нет, но завод — родитель этой команды, а родителей забывать нельзя никогда», — сказал Тукманов Legalbet.

Последним местом работы Юрана был «Пари НН», из которого специалиста уволили 28 апреля. После 30 туров ФНЛ «Торпедо» занимает 13-е место с 39-ю очками. Команду с января тренирует Олег Кононов, контракт которого истекает в июне 2026 года.