Тульский «Арсенал» объявил об уходе пяти футболистов

Пять игроков покинули тульский «Арсенал», сообщает пресс-служба команды.

В связи с истечением контрактов клуб расстался с защитником Марином Карамарко, полузащитниками Владиславом Левиным и Алексом Мацукатовым, а также нападающим Дмитрием Барковым.

Кроме того, завершилась аренда защитника Константина Нижегородова, который вернулся в «Рубин».

В минувшем сезоне «Арсенал» финишировал на четвертом месте в первой лиге. В стыковых матчах туляки уступили «Пари НН» (2:1, 0:2) и не сумели выйти в РПЛ.