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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 10:15

Тульский «Арсенал» объявил об уходе пяти футболистов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пять игроков покинули тульский «Арсенал», сообщает пресс-служба команды.

В связи с истечением контрактов клуб расстался с защитником Марином Карамарко, полузащитниками Владиславом Левиным и Алексом Мацукатовым, а также нападающим Дмитрием Барковым.

Кроме того, завершилась аренда защитника Константина Нижегородова, который вернулся в «Рубин».

В минувшем сезоне «Арсенал» финишировал на четвертом месте в первой лиге. В стыковых матчах туляки уступили «Пари НН» (2:1, 0:2) и не сумели выйти в РПЛ.

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
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