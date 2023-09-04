Тульский «Арсенал» удержал победу над «Тюменью»

«Арсенал» из Тулы в гостях обыграл «Тюмень» в маче 8-го тура первой лиги — 2:1.

Победу гостям принесли голы Кирилла Большакова (26-я минута) и Джонатана Окоронкво (40-я). «Тюмень» сумела отыграть один мяч благодаря голу Евгения Татаринова на 58-й минуте.

«Арсенал» с 10 очками поднялся на 12-е место в первой лиге. «Тюмень» с 13 очками идет на 4-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Арсенал» на своем поле примет «Химки». Игра пройдет 11 сентября. «Тюмень» днем ранее в гостях сыграет с «Аланией».