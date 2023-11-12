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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 15:15

«Тюмень» — «Кубань»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире

Видеотрансляция матча ФНЛ «Тюмень» — «Кубань» начнется в 15.50 мск во Вконтакте 12 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Тюмени».
Фото ФК «Тюмень»
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«Тюмень» на своем поле стадиона «Геолог» сыграет с «Кубанью» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Тюмень» — «Кубань» пройдет на сайте matchtv.ru и в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. В прямом эфире игру также покажут в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по подписке.

Ключевые события игры «Тюмень» — «Кубань» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Тюмень» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице первой лиги. «Кубань» располагается на 17-й строчке с 16 баллами.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
ФК Кубань
ФК Тюмень
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