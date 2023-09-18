«Тюмень» спаслась в матче с «Родиной» в первой лиге

Сегодня, 17:53
«Тюмень» дома сыграла вничью с «Родиной» в 10-м туре первой лиги — 2:2.
В хозяев забивали Руслан Байтуков и Евгений Болотов. У гостей — Иван Тимошенко и Максим Турищев.
«Тюмень» с 47-й минуты играла вдесятером после второй желтой карточки Евгения Татаринова.
«Родина» с 14 очками занимает 10-е место в турнирной таблице. «Тюмень» набрала 15 очков и занимает 15-е место.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|9
|6
|2
|1
|12-5
|20
|
2
|Акрон
|10
|5
|2
|3
|15-7
|17
|
3
|Торпедо
|10
|5
|2
|3
|10-9
|17
|
4
|Сокол
|10
|5
|2
|3
|12-14
|17
|
5
|Шинник
|10
|5
|1
|4
|11-12
|16
|
6
|Тюмень
|10
|4
|3
|3
|15-11
|15
|
7
|Динамо Мх
|9
|4
|3
|2
|8-5
|15
|
8
|СКА-Хаб.
|10
|4
|3
|3
|12-10
|15
|
9
|Химки
|10
|4
|2
|4
|11-11
|14
|
10
|Родина
|10
|3
|5
|2
|17-11
|14
|
11
|КАМАЗ
|10
|3
|4
|3
|7-8
|13
|
12
|Арсенал
|10
|3
|4
|3
|9-11
|13
|
13
|Черноморец
|10
|2
|7
|1
|11-9
|13
|
14
|Енисей
|10
|3
|2
|5
|13-14
|11
|
15
|Ленинградец
|10
|2
|5
|3
|6-10
|11
|
16
|Нефтехимик
|10
|3
|1
|6
|8-14
|10
|
17
|Кубань
|10
|1
|2
|7
|5-12
|5
|
18
|Волгарь
|10
|0
|4
|6
|7-16
|4
|16.09
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|0 : 1
|17.09
|08:00
|
СКА-Хаб. – Химки
|3 : 1
|17.09
|16:00
|
Кубань – Акрон
|0 : 1
|17.09
|16:00
|
Торпедо – Енисей
|1 : 0
|17.09
|17:00
|
Черноморец – Сокол
|5 : 3
|17.09
|18:00
|
Арсенал – Шинник
|2 : 0
|17.09
|18:00
|
Ленинградец – Волгарь
|0 : 0
|18.09
|16:00
|
Тюмень – Родина
|2 : 2
|18.09
|18:30
|
Динамо Мх – Алания
|- : -