«Тюмень» спаслась в матче с «Родиной» в первой лиге

«Тюмень» дома сыграла вничью с «Родиной» в 10-м туре первой лиги — 2:2.

В хозяев забивали Руслан Байтуков и Евгений Болотов. У гостей — Иван Тимошенко и Максим Турищев.

«Тюмень» с 47-й минуты играла вдесятером после второй желтой карточки Евгения Татаринова.

«Родина» с 14 очками занимает 10-е место в турнирной таблице. «Тюмень» набрала 15 очков и занимает 15-е место.