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Сегодня, 17:53

«Тюмень» спаслась в матче с «Родиной» в первой лиге

Руслан Минаев
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«Тюмень» дома сыграла вничью с «Родиной» в 10-м туре первой лиги — 2:2.

В хозяев забивали Руслан Байтуков и Евгений Болотов. У гостей — Иван Тимошенко и Максим Турищев.

«Тюмень» с 47-й минуты играла вдесятером после второй желтой карточки Евгения Татаринова.

«Родина» с 14 очками занимает 10-е место в турнирной таблице. «Тюмень» набрала 15 очков и занимает 15-е место.

Россия. ФНЛ. 10-й тур
18 сент, 16:00. Геолог (Тюмень)
Тюмень
2:2
Родина

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Первая лига
ФК Родина
ФК Тюмень
3
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 И В Н П +/- О
1
 Алания 9 6 2 1 12-5 20
2
 Акрон 10 5 2 3 15-7 17
3
 Торпедо 10 5 2 3 10-9 17
4
 Сокол 10 5 2 3 12-14 17
5
 Шинник 10 5 1 4 11-12 16
6
 Тюмень 10 4 3 3 15-11 15
7
 Динамо Мх 9 4 3 2 8-5 15
8
 СКА-Хаб. 10 4 3 3 12-10 15
9
 Химки 10 4 2 4 11-11 14
10
 Родина 10 3 5 2 17-11 14
11
 КАМАЗ 10 3 4 3 7-8 13
12
 Арсенал 10 3 4 3 9-11 13
13
 Черноморец 10 2 7 1 11-9 13
14
 Енисей 10 3 2 5 13-14 11
15
 Ленинградец 10 2 5 3 6-10 11
16
 Нефтехимик 10 3 1 6 8-14 10
17
 Кубань 10 1 2 7 5-12 5
18
 Волгарь 10 0 4 6 7-16 4
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.09 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 1
17.09 08:00
СКА-Хаб. – Химки
 3 : 1
17.09 16:00
Кубань – Акрон
 0 : 1
17.09 16:00
Торпедо – Енисей
 1 : 0
17.09 17:00
Черноморец – Сокол
 5 : 3
17.09 18:00
Арсенал – Шинник
 2 : 0
17.09 18:00
Ленинградец – Волгарь
 0 : 0
18.09 16:00
Тюмень – Родина
 2 : 2
18.09 18:30
Динамо Мх – Алания
 - : -
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