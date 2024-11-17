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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:12

«Сочи» вырвал победу над «Тюменью» благодаря голу Барта на 90+5-й минуте

Алина Савинова
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«Сочи» на выезде обыграл «Тюмень» в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Нападающий хозяев Данил Карпов на 90+1-й минуте встречи оставил свою команду в меньшинстве. Через четыре минуты после этого форвард гостей Руслан Барт забил гол. На 90+14-й минуте тюменцы заработали второе удаление.

Сочинская команда набрала 31 балл и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. Клуб из Тюмени с 9 очками идет на последней позиции.

22 ноября «Сочи» дома сыграет против «Уфы», а «Тюмень» 23-го числа отправится в гости к «Арсеналу».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 19-й тур
17 нояб, 17:00. Геолог (Тюмень)
Тюмень
0:1
Сочи
Футбол
Первая лига
ФК Сочи
ФК Тюмень

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