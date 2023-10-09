«Торпедо» и «Тюмень» сыграли вничью в Мелбет-Первой лиге

Сегодня, 18:26
«Торпедо» в гостях сыграло вничью с «Тюменью» в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.
Московский клуб продлил серию без побед до 3 матчей (2 поражения и 1 ничья). «Торпедо» набрало 18 очков и занимает 9-е место.
«Тюмень» не проигрывает уже 5 матчей подряд (4 ничьих и 1 победа). Тюменцы занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата с 20 очками.
18+. Реклама. Рекламодатель ООО "МЕЛОФОН", ИНН: 2540179758.
Источником информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей, а также об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения является сайт melbet.ru. Срок проведения акции с 15.09.2022 15:00 (UTC + 3) до 31.12.2026 23:59 (UTC + 3). Срок акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр. Розыгрыш происходит в момент совершения события.
Erid: LdtCKhdPN