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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 14:45

«Тюмень» — «Волгарь»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

«Тюмень» сыграет с «Волгарем» в Мелбет-Первой лиги 14 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Кобялко, ФК «Тюмень».
Фото ФК «Тюмень».
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«Тюмень» дома примет «Волгарь» в рамках 14-го тура Мелбет-Первой лиги 14 октября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Геолог» в Тюмени. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Тюмень» — «Волгарь» будут доступны на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире бесплатно можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.

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Тюменский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 20 очками. Команда из Астрахани находится на последней строчке с девятью баллами.

ФНЛ: результаты матчей первой лиги и обзоры, интервью игроков и тренеров, мнения журналистов и турнирная таблица в актуальном виде на сайте

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ФК Волгарь
ФК Тюмень
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