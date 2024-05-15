Участница конфликта с игроками «Енисея»: «Тихонов говорил, что не отвечает за футболистов. Боялся потерять статус»

Участница конфликта с футболистами «Енисея», представившаяся как Лиля, рассказала об участии в ситуации главного тренера красноярского клуба Андрея Тихонова.

«Главный тренер команды Тихонов Андрей Валерьевич — бывший игрок «Спартака». Он переживал, что я обращусь в компанию, где является амбассадором. Видимо, боялся потерять статус. Он говорил, что не отвечает за футболистов. На этом наши переговоры с ним закончились. Мирно решить не получилось», — сказала девушка.

В среду, 15 мая, появилась информация, что футболисты «Енисея» Владимир Хозин и Вячеслав Бардыбахин устроили драку с жителями Красноярска на базе отдыха «Зеленка».