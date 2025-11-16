Видео
16 ноября, 15:59

Гол Мирзова принес тульскому «Арсеналу» победу над «Уфой»

Ана Горшкова
Корреспондент

Тульский «Арсенал» обыграл «Уфу» в матче 19-го тура Первой лиги — 2:1. Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник».

Первый гол на 70-й минуте забил защитник тульского клуба Даниил Пенчиков. Через шесть минут форвард «Уфы» Мигран Агеян сравнял счет.

Победу «Арсеналу» принес гол Резиуан Мирзов с пенальти на 79-й минуте.

«Арсенал» набрал 26 очков в 19 матчах и поднялся на восьмое место в Перой лиге. «Уфа» (19 очков) находится на 14-й строчке.

Тульский клуб 22 ноября встретится с «Черноморцем», клуб из Уфы 23 ноября сыграет с «Факелом».

Россия. PARI Первая лига. 19-й тур.
16 ноября, 14:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
1:2
Арсенал
Источник: Таблица Первой лиги
1

  • ЗГ из БАНИ

    Арсенал то раскочегаривается!Удачи,туляки!

    16.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Первая лига
    ФК Арсенал (Тула)
    ФК Уфа
