Гол Мирзова принес тульскому «Арсеналу» победу над «Уфой»

Тульский «Арсенал» обыграл «Уфу» в матче 19-го тура Первой лиги — 2:1. Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник».

Первый гол на 70-й минуте забил защитник тульского клуба Даниил Пенчиков. Через шесть минут форвард «Уфы» Мигран Агеян сравнял счет.

Победу «Арсеналу» принес гол Резиуан Мирзов с пенальти на 79-й минуте.

«Арсенал» набрал 26 очков в 19 матчах и поднялся на восьмое место в Перой лиге. «Уфа» (19 очков) находится на 14-й строчке.

Тульский клуб 22 ноября встретится с «Черноморцем», клуб из Уфы 23 ноября сыграет с «Факелом».