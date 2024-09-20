Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 17:56

«Чайка» в меньшинстве одержала гостевую победу над «Уфой»

Telegram Дзен

«Чайка» обыграла «Уфу» в гостевом матче 11-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Никита Маляров.

На 45-й минуте первого тайма защитник «Чайки» Александр Нестеров получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

«Чайка» набрала 17 очков и переместилась на четвертое место в таблице. «Уфа» занимает 17-ю строчку, имея в активе девять баллов.

В следующем матче первенства «Уфа» сыграет в гостях с тульским «Арсеналом», а «Чайка» примет «Балтику». Обе встречи пройдут 29 сентября.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 11-й тур
20 сент, 16:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
0:1
Чайка

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Захарова сообщила о наличии данных по концлагерям ВСУ в российском приграничье
Платини предложил сократить число футболистов на поле. Голубые карточки, ауты ногами… Когда же отстанут от футбола?!
Корейские чиновники ущемляют Виктора Ана из-за выступления за Россию
В результате нападения на офис Wildberries погиб сотрудник охраны
Гол Миранчука помог «Атланте Юнайтед» сыграть вничью с «Интер Майами»
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Сегодня
Вчера
Неделя