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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 13:59

«Черноморец» разгромил «Уфу» и поднялся на второе место в первой лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Черноморец» на выезде победил «Уфу» в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:0.

Дубль оформил Роман Акбашев. Полузащитник отличился на 23-й и 70-й минутах. Еще один гол на счету Даниила Гурченко (42-я).

Хозяева играли в меньшинстве с 26-й минуты — красную карточку получил Владислав Адаев.

«Черноморец» (23 очка) поднялся на второе место в первой лиге, обойдя «Балтику», «Урал» и «Торпедо», но у конкурентов есть по матчу в запасе. «Уфа» (11) остается предпоследней в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 14-й тур
12 окт, 12:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
0:3
Черноморец Н

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Уфа
ФК Черноморец (Новороссийск)

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