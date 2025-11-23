«Факел» всухую разгромил «Уфу», воронежцы уйдут на зимнюю паузу лидерами Первой лиги

Сегодня, 15:55
«Факел» на выезде разгромил «Уфу» в матче 20-го тура Первой лиги — 4:0.
У гостей забили Николай Гиоргобиани, Альберт Габараев, Белайди Пуси и Абдулла Багамаев.
«Факел» уйдет на зимнюю паузу лидером турнирной таблицы Первой лиги. В этом году команды проведут еще один тур, воронежцы занимают первое место с 45 очками, а идущий вторым «Урал» отстает на 5 очков.
«Уфа» занимает 15-ю строчку с 19 очками.
В следующем туре «Факел» примет на своем поле «Челябинск», а «Уфа» сыграет на выезде против «Чайки».
Rishat Gafarov
Сложились два обстоятельсива: хорошая игра Факела и плохая игра Уфы. Факел с победой!
23.11.2025
Врн36
Lars cпасибо, за адекватность. Мы не подведем
23.11.2025
Rastan
Это понятно. Я имел в виду нынешнее турнирное положение, где ощутимый отрыв.
23.11.2025
Lars Berger
Браво, "Факел"! Очень ждем легендарных воронежских болельщиков обратно в РПЛ.
23.11.2025
ValeraK
Надеемся, что FUCK'ел попадет в стыки и вылетит =)
23.11.2025
Иванова Кира
По такой логистике думаю Челяба должна устать от дороги в Волгоград и потом в Воронеж. Остальное всё решится на футбольном поле.))
23.11.2025
Врн36
Первый круг выиграл Урал, по личным встречам, при равенстве очков. по 36
23.11.2025
Сон Морфей
Круговорот Факела в РПЛ.
23.11.2025
Врн36
ну нам главное заранее перед Челябой в отпуск не уйти:rofl:
23.11.2025
Врн36
Спасибо бро. У Вас в последних матчах тоже не плохой результат. Так держать
23.11.2025
Rastan
Василенко лишний раз подтвеждает свой высокий класс тренера. "Факел", при нём опять преобразился и борется за выход в РПЛ. Ожил талантливейший Гиоргобиани и остальные игроки. С уверенной победой в первом круге!
23.11.2025
Врн36
Сегодня одержали наверное самую лёгкую победу в сезоне. Если бы сильно захотели могли бы наверно десяток забить. С победой всех болельщиков Факела
23.11.2025
Вадим Непобедим
Факел сегодня был просто хорош. Все сыграли достойно.И плохое поле помешало только забить больше. С победой!
23.11.2025
Иванова Кира
Факел с уверенной победой! Поправили свою разницу мячей. Благодаря неудачам конкурентов улучшили своё турнирное положение. Молодцы! Теперь домашний матч с Челябинском дома, он завтра играет на выезде с Ротором, а потом через неделю им ехать в Воронеж. Сложный выезд для Челябинска.
23.11.2025
Искремас
Как не тривиально но победа исключительно на классе. Но аппетитт приходит во время игры. Хотелось чтобы вся передняя линия почувствовала уверенность и отметилась голами. Получится в следующий раз. Факел с хорошей игрой и победой!
23.11.2025
JustТИХОНОВ
Молодцы, братья-воронежцы! Всё идёт как надо! С победой!
23.11.2025
lakers
Отличная игра на очень трудном поле в Уфе от Факела! Причем созидать на таком поле значительно сложнее чем обороняться. Доминировали практически весь матч, не остановились даже при 4-0 продолжая создавать моменты и чудом не забив пятый… Хорошая реализация моментов и отличная самоотдача игроков на поле... Спасибо команде и тренерскому штабу за такой матч! Только Факел и только ПОБЕДА!
23.11.2025
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
10 очков отрыв уже . Походу один выходец известен
23.11.2025