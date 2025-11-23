Видео
Сегодня, 15:55

«Факел» всухую разгромил «Уфу», воронежцы уйдут на зимнюю паузу лидерами Первой лиги

Фото ФК «Факел»

«Факел» на выезде разгромил «Уфу» в матче 20-го тура Первой лиги — 4:0.

У гостей забили Николай Гиоргобиани, Альберт Габараев, Белайди Пуси и Абдулла Багамаев.

«Факел» уйдет на зимнюю паузу лидером турнирной таблицы Первой лиги. В этом году команды проведут еще один тур, воронежцы занимают первое место с 45 очками, а идущий вторым «Урал» отстает на 5 очков.

«Уфа» занимает 15-ю строчку с 19 очками.

В следующем туре «Факел» примет на своем поле «Челябинск», а «Уфа» сыграет на выезде против «Чайки».

Россия. PARI Первая лига. 20-й тур.
23 ноября, 14:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
0:4
Факел

18

  • Rishat Gafarov

    Сложились два обстоятельсива: хорошая игра Факела и плохая игра Уфы. Факел с победой!

    23.11.2025

  • Врн36

    Lars cпасибо, за адекватность. Мы не подведем

    23.11.2025

  • Rastan

    Это понятно. Я имел в виду нынешнее турнирное положение, где ощутимый отрыв.

    23.11.2025

  • Lars Berger

    Браво, "Факел"! Очень ждем легендарных воронежских болельщиков обратно в РПЛ.

    23.11.2025

  • ValeraK

    Надеемся, что FUCK'ел попадет в стыки и вылетит =)

    23.11.2025

  • Иванова Кира

    По такой логистике думаю Челяба должна устать от дороги в Волгоград и потом в Воронеж. Остальное всё решится на футбольном поле.))

    23.11.2025

  • Врн36

    Первый круг выиграл Урал, по личным встречам, при равенстве очков. по 36

    23.11.2025

  • Сон Морфей

    Круговорот Факела в РПЛ.

    23.11.2025

  • Врн36

    ну нам главное заранее перед Челябой в отпуск не уйти:rofl:

    23.11.2025

  • Врн36

    Спасибо бро. У Вас в последних матчах тоже не плохой результат. Так держать

    23.11.2025

  • Rastan

    Василенко лишний раз подтвеждает свой высокий класс тренера. "Факел", при нём опять преобразился и борется за выход в РПЛ. Ожил талантливейший Гиоргобиани и остальные игроки. С уверенной победой в первом круге!

    23.11.2025

  • Врн36

    Сегодня одержали наверное самую лёгкую победу в сезоне. Если бы сильно захотели могли бы наверно десяток забить. С победой всех болельщиков Факела

    23.11.2025

  • Вадим Непобедим

    Факел сегодня был просто хорош. Все сыграли достойно.И плохое поле помешало только забить больше. С победой!

    23.11.2025

  • Иванова Кира

    Факел с уверенной победой! Поправили свою разницу мячей. Благодаря неудачам конкурентов улучшили своё турнирное положение. Молодцы! Теперь домашний матч с Челябинском дома, он завтра играет на выезде с Ротором, а потом через неделю им ехать в Воронеж. Сложный выезд для Челябинска.

    23.11.2025

  • Искремас

    Как не тривиально но победа исключительно на классе. Но аппетитт приходит во время игры. Хотелось чтобы вся передняя линия почувствовала уверенность и отметилась голами. Получится в следующий раз. Факел с хорошей игрой и победой!

    23.11.2025

  • JustТИХОНОВ

    Молодцы, братья-воронежцы! Всё идёт как надо! С победой!

    23.11.2025

  • lakers

    Отличная игра на очень трудном поле в Уфе от Факела! Причем созидать на таком поле значительно сложнее чем обороняться. Доминировали практически весь матч, не остановились даже при 4-0 продолжая создавать моменты и чудом не забив пятый… Хорошая реализация моментов и отличная самоотдача игроков на поле... Спасибо команде и тренерскому штабу за такой матч! Только Факел и только ПОБЕДА!

    23.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    10 очков отрыв уже . Походу один выходец известен

    23.11.2025

    Футбол
    Первая лига
    ФК Уфа
    ФК Факел (Воронеж)
