«Факел» всухую разгромил «Уфу», воронежцы уйдут на зимнюю паузу лидерами Первой лиги

«Факел» на выезде разгромил «Уфу» в матче 20-го тура Первой лиги — 4:0. У гостей забили Николай Гиоргобиани, Альберт Габараев, Белайди Пуси и Абдулла Багамаев. «Факел» уйдет на зимнюю паузу лидером турнирной таблицы Первой лиги. В этом году команды проведут еще один тур, воронежцы занимают первое место с 45 очками, а идущий вторым «Урал» отстает на 5 очков. «Уфа» занимает 15-ю строчку с 19 очками. В следующем туре «Факел» примет на своем поле «Челябинск», а «Уфа» сыграет на выезде против «Чайки». Россия. PARI Первая лига. 20-й тур.

23 ноября, 14:00. Нефтяник (Уфа)

Rishat Gafarov Сложились два обстоятельсива: хорошая игра Факела и плохая игра Уфы. Факел с победой! 23.11.2025

Врн36 Lars cпасибо, за адекватность. Мы не подведем 23.11.2025

Rastan Это понятно. Я имел в виду нынешнее турнирное положение, где ощутимый отрыв. 23.11.2025

Lars Berger Браво, "Факел"! Очень ждем легендарных воронежских болельщиков обратно в РПЛ. 23.11.2025

ValeraK Надеемся, что FUCK'ел попадет в стыки и вылетит =) 23.11.2025

Иванова Кира По такой логистике думаю Челяба должна устать от дороги в Волгоград и потом в Воронеж. Остальное всё решится на футбольном поле.)) 23.11.2025

Врн36 Первый круг выиграл Урал, по личным встречам, при равенстве очков. по 36 23.11.2025

Сон Морфей Круговорот Факела в РПЛ. 23.11.2025

Врн36 ну нам главное заранее перед Челябой в отпуск не уйти:rofl: 23.11.2025

Врн36 Спасибо бро. У Вас в последних матчах тоже не плохой результат. Так держать 23.11.2025

Rastan Василенко лишний раз подтвеждает свой высокий класс тренера. "Факел", при нём опять преобразился и борется за выход в РПЛ. Ожил талантливейший Гиоргобиани и остальные игроки. С уверенной победой в первом круге! 23.11.2025

Врн36 Сегодня одержали наверное самую лёгкую победу в сезоне. Если бы сильно захотели могли бы наверно десяток забить. С победой всех болельщиков Факела 23.11.2025

Вадим Непобедим Факел сегодня был просто хорош. Все сыграли достойно.И плохое поле помешало только забить больше. С победой! 23.11.2025

Иванова Кира Факел с уверенной победой! Поправили свою разницу мячей. Благодаря неудачам конкурентов улучшили своё турнирное положение. Молодцы! Теперь домашний матч с Челябинском дома, он завтра играет на выезде с Ротором, а потом через неделю им ехать в Воронеж. Сложный выезд для Челябинска. 23.11.2025

Искремас Как не тривиально но победа исключительно на классе. Но аппетитт приходит во время игры. Хотелось чтобы вся передняя линия почувствовала уверенность и отметилась голами. Получится в следующий раз. Факел с хорошей игрой и победой! 23.11.2025

JustТИХОНОВ Молодцы, братья-воронежцы! Всё идёт как надо! С победой! 23.11.2025

lakers Отличная игра на очень трудном поле в Уфе от Факела! Причем созидать на таком поле значительно сложнее чем обороняться. Доминировали практически весь матч, не остановились даже при 4-0 продолжая создавать моменты и чудом не забив пятый… Хорошая реализация моментов и отличная самоотдача игроков на поле... Спасибо команде и тренерскому штабу за такой матч! Только Факел и только ПОБЕДА! 23.11.2025