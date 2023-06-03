«Уфа» проиграла «Кубани» и вылетела во второй дивизион

«Уфа» и «Велес» опустились во второй дивизион

«Уфа» дома проиграла «Кубани» в матче 34-го тура первой лиги — 1:2.

Голом в составе хозяев поля отметился Александр Сандрачук, а за гостей забили Нури Абдоков (пенальти) и Илья Мосейчук.

Таким образом, «Уфа» с 32 очками заняла 16-е место в первой лиги и по итогам сезона вылетит во второй дивизион.

«Кубань» набрала 37 очков и заняла 14-е место в турнирной таблице. Команда останется в ФНЛ.

В другом матче 34-го тура «Велес» на выезде проиграл «Балтике» со счетом 1:2. Московская команда заняла 15-е место (33 очка) в первой лиге и тоже опустится во второй по силе дивизион.

«Краснодар-2» обыграл «Шинник» со счетом 4:0, а «Вогла» сыграла вничью с «Енисеем» (0:0). Краснодарский клуб и ульяновский уже потеряли шансы остаться в ФНЛ заняв 17-е и 18-е места соответственно.

«Енисей» занял четвертое место в первой лиге с 54 очками, «Шинник» — шестой (46).

В лругих матчах «Динамо» из Махачкалы проиграло «Алании» со счетом 1:2, а «Родина» и «Рубин» не забили голов (0:0).

«Алания» заняла третье место (62 очка) в первой лиге, «Родина» — пятая (50), «Динамо» — седьмое (46).