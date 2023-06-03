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Сегодня, 15:59

«Уфа» проиграла «Кубани» и вылетела во второй дивизион

«Уфа» и «Велес» опустились во второй дивизион
Ана Горшкова
Корреспондент
«Уфа» вылетела во второй дивизион.
Фото ФК «Уфа»
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«Уфа» дома проиграла «Кубани» в матче 34-го тура первой лиги — 1:2.

Голом в составе хозяев поля отметился Александр Сандрачук, а за гостей забили Нури Абдоков (пенальти) и Илья Мосейчук.

Таким образом, «Уфа» с 32 очками заняла 16-е место в первой лиги и по итогам сезона вылетит во второй дивизион.

«Кубань» набрала 37 очков и заняла 14-е место в турнирной таблице. Команда останется в ФНЛ.

Россия. ФНЛ. 34-й тур
03 июн, 14:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
1:2
Кубань

В другом матче 34-го тура «Велес» на выезде проиграл «Балтике» со счетом 1:2. Московская команда заняла 15-е место (33 очка) в первой лиге и тоже опустится во второй по силе дивизион.

Россия. ФНЛ. 34-й тур
03 июн, 14:00. Калининград (Калининград)
Балтика
2:1
Велес

«Краснодар-2» обыграл «Шинник» со счетом 4:0, а «Вогла» сыграла вничью с «Енисеем» (0:0). Краснодарский клуб и ульяновский уже потеряли шансы остаться в ФНЛ заняв 17-е и 18-е места соответственно.

«Енисей» занял четвертое место в первой лиге с 54 очками, «Шинник» — шестой (46).

Россия. ФНЛ. 34-й тур
03 июн, 14:00. Стадион академии ФК Краснодар (Краснодар)
Краснодар-2
4:0
Шинник
Россия. ФНЛ. 34-й тур
03 июн, 14:00. Арена Енисей (Красноярск)
Енисей
0:0
Волга Ул

В лругих матчах «Динамо» из Махачкалы проиграло «Алании» со счетом 1:2, а «Родина» и «Рубин» не забили голов (0:0).

«Алания» заняла третье место (62 очка) в первой лиге, «Родина» — пятая (50), «Динамо» — седьмое (46).

Россия. ФНЛ. 34-й тур
03 июн, 14:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо
1:2
Алания
Россия. ФНЛ. 34-й тур
03 июн, 14:00. Академия "Спартак" им. Черенкова (Москва)
Родина
0:0
Рубин
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Балтика
ФК Велес
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Енисей
ФК Краснодар-2
ФК Кубань
ФК Родина
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
ФК Шинник
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