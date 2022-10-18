«Уфа» может прекратить существование после Нового года

Футбольный клуб «Уфа» может прекратить существование после завершения 2022 года, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, многие сотрудники команды и стадиона «Нефтяник» начали получать уведомления о прекращении контрактов через два месяца в связи с непростым финансовым положением клуба. Если ситуация не будет исправлена, не исключено, что «Уфа» будет закрыта после Нового года.

Ранее неоднократно сообщалось о финансовых проблемах команды.

«Уфа» занимает 13-е место в турнирной таблице первой лиги с 16 очками в 14 матчах.