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Сегодня, 13:51

«Уфа» может прекратить существование после Нового года

Иван Торопцев
Корреспондент

Футбольный клуб «Уфа» может прекратить существование после завершения 2022 года, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, многие сотрудники команды и стадиона «Нефтяник» начали получать уведомления о прекращении контрактов через два месяца в связи с непростым финансовым положением клуба. Если ситуация не будет исправлена, не исключено, что «Уфа» будет закрыта после Нового года.

Ранее неоднократно сообщалось о финансовых проблемах команды.

«Уфа» занимает 13-е место в турнирной таблице первой лиги с 16 очками в 14 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ufa-mozhet-zakry-t-sya-posle-novogo-goda-sotrudnikam-kluba-soobshhili-o-sokrashheniyah/
Футбол
ФК Уфа
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