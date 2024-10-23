«Уфа» не смогла оспорить взыскание 4,8 миллиона рублей в пользу агента

«Уфе» не удалось оспорить решения Арбитражного суда Москвы и Девятого апелляционного арбитражного суда по иску футбольного агента Олега Еремина, сообщает РБК Уфа.

Ранее агент сумел взыскать с клуба 4,8 миллиона рублей, которые уфимцы не выплатили ему по договору услуг, заключенному в 2021 году. Еременко изначально пытался добиться оплаты в досудебном порядке, а потом обратился в московский Арбитраж, и тот встал на его сторону.

Как отмечает источник, Кассационная инстанция Арбитражного суда Московского округа отказалась удовлетворить жалобу уфимского клуба, который оспаривал взыскание в пользу агента. Суды не убедили доводы представителей «Уфы». В частности они заявили, что договор с Ереминым был заключен, когда должность гендиректора организации занимал Шамиль Газизов. По их мнению, сделка была необоснованной, а услуги оказаны ненадлежащим образом.

Еремин в 2021 году предложил «Уфе» трех перспективных футболистов — защитника Эрвинга Ботака-Иобома, полузащитника Руслана Фищенко и вратаря Алексея Кузнецова.