«Уфа» сыграла вничью с «Нефтехимиком» на своем поле

Сегодня, 14:05
«Уфа» сыграла вничью с «Нефтехимиком» дома в матче 17-го тура Первой лиги — 0:0.
Уфимцы продлили свою серию без поражений во всех турнирах до трех матчей подряд. Команда занимает 12-е место в таблице Первой лиги с 18 очками.
«Нефтехимик» идет на 9-й строчке с 24 очками.
В следующем туре «Уфа» сыграет на выезде против ульяновской «Волги», а «Нефтехимик» встретится в гостях с «Кубанью».
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Основные источники исследования