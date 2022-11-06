«Уфа» сыграла вничью с «Нефтехимиком» на своем поле

«Уфа» сыграла вничью с «Нефтехимиком» дома в матче 17-го тура Первой лиги — 0:0.

Уфимцы продлили свою серию без поражений во всех турнирах до трех матчей подряд. Команда занимает 12-е место в таблице Первой лиги с 18 очками.

«Нефтехимик» идет на 9-й строчке с 24 очками.

В следующем туре «Уфа» сыграет на выезде против ульяновской «Волги», а «Нефтехимик» встретится в гостях с «Кубанью».