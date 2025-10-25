«Уфа» обыграла «Нефтехимик» и прервала серию из восьми матчей без побед

«Уфа» дома победила «Нефтехимик» в матче 16-го тура Первой лиги — 3:2.

Голы за уфимцев забили Дилан Ортис, Мигран Агеян и Осман Минатулаев. За команду из Нижнекамска отличились Марат Ситдиков и Денис Михайлов.

«Уфа» прервала серию из восьми матчей без побед в Первой лиге. Команда набрала 16 очков и поднялась на 14-е место. «Нефтехимик» (19 очков) занимает девятую строчку.

Россия. PARI Первая лига. 16-й тур.

25 октября, 14:00. Нефтяник (Уфа)

В другом матче 16-го тура Первой лиги «Сокол» обыграл «Волгу» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Павел Киреенко.