«Уфа» обыграла «Нефтехимик» и прервала серию из восьми матчей без побед

25 октября, 15:53
«Уфа» дома победила «Нефтехимик» в матче 16-го тура Первой лиги — 3:2.
Голы за уфимцев забили Дилан Ортис, Мигран Агеян и Осман Минатулаев. За команду из Нижнекамска отличились Марат Ситдиков и Денис Михайлов.
«Уфа» прервала серию из восьми матчей без побед в Первой лиге. Команда набрала 16 очков и поднялась на 14-е место. «Нефтехимик» (19 очков) занимает девятую строчку.
В другом матче 16-го тура Первой лиги «Сокол» обыграл «Волгу» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Павел Киреенко.