Лига PARI (ФНЛ).
25 октября, 15:53

«Уфа» обыграла «Нефтехимик» и прервала серию из восьми матчей без побед

Ана Горшкова
Корреспондент

«Уфа» дома победила «Нефтехимик» в матче 16-го тура Первой лиги — 3:2.

Голы за уфимцев забили Дилан Ортис, Мигран Агеян и Осман Минатулаев. За команду из Нижнекамска отличились Марат Ситдиков и Денис Михайлов.

«Уфа» прервала серию из восьми матчей без побед в Первой лиге. Команда набрала 16 очков и поднялась на 14-е место. «Нефтехимик» (19 очков) занимает девятую строчку.

Россия. PARI Первая лига. 16-й тур.
25 октября, 14:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
3:2
Нефтехимик

В другом матче 16-го тура Первой лиги «Сокол» обыграл «Волгу» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Павел Киреенко.

Россия. PARI Первая лига. 16-й тур.
25 октября, 14:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
1:0
Волга Ул
Источник: Таблица первой лиги
