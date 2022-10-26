«Уфа» объявила об уходе главного тренера Дениса Попова

Сегодня, 11:37
«Уфа» объявила об уходе главного тренера команды Дениса Попова.
Пресс-служба клуба сообщила, что стороны по обоюдному согласию расторгли трудовой контракт. Вместе с Поповым тренерский штаб покинул тренер-аналитик Александр Тестоедов.
Попов возглавил «Уфу» в августе 2022 года. Под его руководством команда провела 11 официальных матчей, в которых одержала 3 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.
«Уфа» в первой лиге после 15-и туров занимает 13-е место, набрав 16 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования