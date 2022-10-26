«Уфа» объявила об уходе главного тренера Дениса Попова

«Уфа» объявила об уходе главного тренера команды Дениса Попова.

Пресс-служба клуба сообщила, что стороны по обоюдному согласию расторгли трудовой контракт. Вместе с Поповым тренерский штаб покинул тренер-аналитик Александр Тестоедов.

Попов возглавил «Уфу» в августе 2022 года. Под его руководством команда провела 11 официальных матчей, в которых одержала 3 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

«Уфа» в первой лиге после 15-и туров занимает 13-е место, набрав 16 очков.