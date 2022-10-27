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Сегодня, 23:01

«Уфа» перейдет под полный финансовый контроль республики Башкортостан

Алина Савинова
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В ближайшее время «Уфа» должна перейти под финансовое управление республики Башкортостан. Об этом сообщает Metaratings.ru.

«За 10 лет клуб «Уфа получил от республики 7 миллиардов рублей, но принадлежал группе частных лиц. Мы договорились взять клуб в управление что сейчас и делаем. 200 миллионов выделяем из бюджета и 200 внебюджетные источники. С учетом коммерческого гения Шамиля Газизова этого достаточно», — приводит Metaratings.ru слова главы Башкортостана Радия Хабирова.

В прошлом сезоне «Уфа» вылетела в Первую лигу. На данный момент клуб с 16 очками занимает 13-е место в турнирной таблице ФНЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/ufa-pereydyet-pod-polnoe-finansovoe-upravlenie-respubliki-bashkortostan-1397132/
ФК Уфа
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