«Уфа» продолжает сборы в Турции, несмотря на землетрясения

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» рассказал, что клуб продолжает сборы в Турции, несмотря на землетрясение.

Российская команда проводит сборы в Белеке.

«Это очень трагические события. Но мы продолжаем тренироваться, все идет по плану. Готовимся в штатном режиме», — сказал Газизов «СЭ».

Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции ночью 6 февраля. По последним данным, число погибших в результате землетрясения — 3381 человек. Ранено 20 436 человек, обрушилось 5575 зданий.