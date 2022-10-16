«Уфа» дома потерпела поражение от «Родины»

«Родина» в гостях обыграла «Уфу» в матче 14-го тура первой лиги — 1:0.

Автором единственного мяча стал нападающий Амур Калмыков.

В турнирной таблице «Уфа» находится на 12-м месте, набрав 16 очков. «Родина» — на 16-м (11 очков).