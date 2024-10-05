Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 13:54

«СКА-Хабаровск» упустил победу над «Уфой», команды обменялись голами в концовке матча

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«СКА-Хабаровск» на выезде не удержал победу над «Уфой» в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:3.

У гостей отметились Альбек Гонгапшев и Яо Жан Шарль, который забил два гола — на 81-й и 84-й минутах. У хозяев отличились Владислав Адаев, Даниил Корнюшин и Артем Гуренко, чей гол на 90+4-й минуте поставил точку в матче.

Хабаровский клуб продлил серию без поражений в первой лиге до 5 матчей — 3 победы и 2 ничьих. «СКА-Хабаровск» с 16 очками занимает 11-е место в таблице чемпионата. «Уфа» с 11 очками — на 17-й строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 13-й тур
05 окт, 12:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
3:3
СКА-Хабаровск

ФК СКА-Хабаровск
ФК Уфа

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Российские военные рассказали о помощи жителям при освобождении Угледара
Перешел в СКА репера Басты, чтобы закончить карьеру с самогоном и гитарой. Что происходит с экс-капитаном «Спартака» Глушаковым
P. Diddy подозревается в педофилии и секс-торговле
Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк ВСУ
Борец Садулаев готовится выступить на чемпионате мира
Экс-сотрудник ABBYY рассказал о массовых увольнениях россиян из компании
Сегодня
Вчера
Неделя