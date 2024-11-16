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Мелбет-Первая Лига. Новости

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Сегодня, 21:29

«Уфа» — «Сокол»: видеообзор матча ФНЛ

Алина Савинова
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«Уфа» на своем поле победила «Сокол» в матче Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Футбол
Первая лига
ФК Сокол (Саратов)
ФК Уфа

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