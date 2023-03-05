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Сегодня, 14:05

«Уфа» обыграла «Велес» и одержала первую победу с октября в первой лиге

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Уфа» дома обыграла «Велес» в матче 21-го тура первой лиги — 4:1.

Голами в составе победителей отметились Алексей Евсеев, Эрвинг Джо Ботака-Иобома и Роман Минаев. Еще один мяч забил игрок «Велеса» Валерий Почивалин в свои ворота. За проигравшую команду отличился Геворк Саркисян.

«Уфа» одержала первую победу в первой лиге с 9 октября 2022 года. Тогда команда обыграла «Динамо» из Махачкалы со счетом 1:0. После этого у клуба было 5 поражений и 2 ничейных результата.

«Уфа» поднялась на 14-е место в турнирной таблице первой лиги — 21 очко. «Велес» занимает 15-е место (20).

Россия. ФНЛ. 21-й тур
05 мар, 12:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
4:1
Велес

Первая лига
ФК Велес
ФК Уфа
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