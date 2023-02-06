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Сегодня, 14:26

«Уфа» выразила соболезнования пострадавшим при землетрясении в Турции и Сирии

Мария Гусева
Telegram Дзен

«Уфа» в официальном Telegram-канале выразила соболезнования пострадавшим при землетрясении, которое произошло в Турции и Сирии.

«Футбольный клуб «Уфа» выражает соболезнования семьям погибших в результате землетрясения, произошедшего сегодня в Турции и Сирии. А также желаем сил и здоровья пострадавшим!» — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 6 февраля в Турции и Сирии произошло землетрясение силой 7,8 балла.

«Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 18 очков в 20 матчах.

Футбол
Первая лига
ФК Уфа
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