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Сегодня, 19:05

Украинский футболист «Торпедо» перестанет считаться легионером

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Комитет РФС убрал статус «легионер» у украинского полузащитника «Торпедо» Руслана Червякова, сообщает официальный сайт организации.

Футболист перестанет считаться легионером во всех соревнованиях чемпионата России с сезона-2024/25. Ранее сам Червяков сообщил о наличии у него гражданства РФ и готовности отказаться от паспорта гражданина Украины.

19-летний Червяков выступает за «Торпедо» с августа прошлого года. В завершившемся сезоне Мелбет-Первой лиги хавбек сыграл в 19 матчах «автозаводцев», в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
3
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