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Украинский игрок «Торпедо» — о российском гражданстве: «Чувствую себя абсолютно в безопасности. Я невозможно счастлив»

Украинский игрок «Торпедо» Червяков отреагировал на получение российского гражданства
Зарина Халимхонова
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Украинский полузащитник «Торпедо» Руслан Червяков в комментарии для «СЭ» отреагировал на получение российского спортивного гражданства.

«Очень доволен тем, что получил российское спортивное гражданство. Так и хотел. Не знаю, откуда такая тяга к стране. Наверное, у меня было такое окружение. Сейчас чувствую себя абсолютно в безопасности. Я невозможно счастлив. Рад оказаться здесь. Это действительно моя мечта!» — сказал Червяков «СЭ».

19-летний Червяков выступает за «Торпедо» с августа прошлого года. В завершившемся сезоне Мелбет-Первой лиги хавбек сыграл в 19 матчах «автозаводцев», в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.

ФК Торпедо (Москва)
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