«Урал» и «Балтика» сыграют в 30-м туре первой лиги 26 апреля

«Урал» и «Балтика» сыграют в 30-м туре первой лиги в субботу, 26 апреля. Начало игры на «Екатеринбург Арене» — в 14.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире можно смотреть в официальной группе первой лиги в социальной сети «ВКонтакте». Также встречу в Екатеринбурге показывает онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке).

За ключевыми событиями и результатом игры «Урал» — «Балтика» следите в матч-центре сайта «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 30-й тур.

26 апреля, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)

В сезоне ФНЛ-2024/25 «Урал» с 50 очками после 29 туров занимает пятое место в первой лиге, в предыдущем матче екатеринбуржцы сыграли вничью с «Торпедо» (1:1). «Балтика» набрала 63 очка и идет первой, предыдущим соперником калининградцев был «Сокол» (1:1).