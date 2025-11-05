«Урал» и «Челябинск» сыграют в перенесенном матче 14-го тура PARI Первой лиги в среду, 5 ноября. Матч в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» начнется в 17.00 по московскому времени.

«Урал» — «Челябинск»: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Смотреть игру в прямом эфире можно в официальной группе Лиги PARI (Первой лиги) в социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Урал» — «Челябинск» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 14-й тур.

05 ноября, 17:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)

«Урал» в сезоне-2025/26 занимал перед этим игровым днем третье место с 33 очками, предыдущим соперником екатеринбуржцев был «Сокол» (2:0). «Челябинск» набрал 25 очков и идет седьмым в таблице, в предыдущем туре челябинцы уступили «Шиннику» (0:1).