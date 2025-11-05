«Урал» обыграл «Челябинск» и одержал четвертую победу подряд

«Урал» на своем поле победил «Челябинск» в перенесенном матче 14-го тура Первой лиги — 1:0.

Единственный гол в этой игре забил Мартин Секулич, который отличился на 6-й минуте.

«Урал» одержал четвертую победу подряд в Первой лиге и с 36 очками вышел на первое место в таблице, обойдя по дополнительным показателям «Факел» (36 баллов). «Челябинск» с 25 очками сохраняет седьмую строчку.

9 ноября команда из Екатеринбурга на выезде сыграет против «СКА-Хабаровска», а челябинцы на следующий день примут «Уфу».