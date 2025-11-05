Видео
5 ноября, 18:55

«Урал» обыграл «Челябинск» и одержал четвертую победу подряд

Алина Савинова

«Урал» на своем поле победил «Челябинск» в перенесенном матче 14-го тура Первой лиги — 1:0.

Единственный гол в этой игре забил Мартин Секулич, который отличился на 6-й минуте.

«Урал» одержал четвертую победу подряд в Первой лиге и с 36 очками вышел на первое место в таблице, обойдя по дополнительным показателям «Факел» (36 баллов). «Челябинск» с 25 очками сохраняет седьмую строчку.

9 ноября команда из Екатеринбурга на выезде сыграет против «СКА-Хабаровска», а челябинцы на следующий день примут «Уфу».

Россия. PARI Первая лига. 14-й тур.
05 ноября, 17:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:0
Челябинск
11

  • Сергей А.

    ну урал так обосрался, что симпатизировать ему... Я раньше тоже, соседи же, но эти соседи тварями оказались с переносом. Тому же ростову не перенесли, хотя в полном составе основу заблокировали. Вышли же школьниками в полном составе. А на этих мата не хватает

    05.11.2025

  • Smash.

    Мне это параллельно, болею за ЦСКА, наблюдаю за ФНЛ, отмечаю факты. Симпатизирую и Факелу и Уралу.

    05.11.2025

  • Сергей А.

    это вас может и расслабить

    05.11.2025

  • Smash.

    Первый круг завершился двоевластием. Но примечательно, что Факел играл с первыми 9-ю командами - верхняя половина таблицы - на выезде, кроме Ротора. Теперь значит всех лидеров будет принимать дома.

    05.11.2025

  • Сергей А.

    Говорите прямо. ?бург обоссавшиеся пидоры, которые или играть должны были, или техническое. Ну или всей лиге переносить и уплотнять график. А так просто пидорасы

    05.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Молодцы !! Всё ближе к возвращению !!

    05.11.2025

  • Иньес Андреста

    Чем холоднее, тем Урал крепче!

    05.11.2025

  • А Х

    Молодцы. Хоть опять на тоненького, но 3 очка не пахнут

    05.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    Первая лига
    ФК Урал
    ФК Челябинск
