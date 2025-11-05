«Урал» обыграл «Челябинск» и одержал четвертую победу подряд

5 ноября, 18:55
«Урал» на своем поле победил «Челябинск» в перенесенном матче 14-го тура Первой лиги — 1:0.
Единственный гол в этой игре забил Мартин Секулич, который отличился на 6-й минуте.
«Урал» одержал четвертую победу подряд в Первой лиге и с 36 очками вышел на первое место в таблице, обойдя по дополнительным показателям «Факел» (36 баллов). «Челябинск» с 25 очками сохраняет седьмую строчку.
9 ноября команда из Екатеринбурга на выезде сыграет против «СКА-Хабаровска», а челябинцы на следующий день примут «Уфу».
Сергей А.
ну урал так обосрался, что симпатизировать ему... Я раньше тоже, соседи же, но эти соседи тварями оказались с переносом. Тому же ростову не перенесли, хотя в полном составе основу заблокировали. Вышли же школьниками в полном составе. А на этих мата не хватает
05.11.2025
Smash.
Мне это параллельно, болею за ЦСКА, наблюдаю за ФНЛ, отмечаю факты. Симпатизирую и Факелу и Уралу.
05.11.2025
Сергей А.
это вас может и расслабить
05.11.2025
Smash.
Первый круг завершился двоевластием. Но примечательно, что Факел играл с первыми 9-ю командами - верхняя половина таблицы - на выезде, кроме Ротора. Теперь значит всех лидеров будет принимать дома.
05.11.2025
H R
05.11.2025
Сергей А.
Говорите прямо. ?бург обоссавшиеся пидоры, которые или играть должны были, или техническое. Ну или всей лиге переносить и уплотнять график. А так просто пидорасы
05.11.2025
: 100% Инсайды :
05.11.2025
АндрейЕвгеньевич
Молодцы !! Всё ближе к возвращению !!
05.11.2025
Иньес Андреста
Чем холоднее, тем Урал крепче!
05.11.2025
А Х
Молодцы. Хоть опять на тоненького, но 3 очка не пахнут
05.11.2025