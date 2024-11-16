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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 17:53

«Урал» обыграл «Енисей» благодаря дублю Секулича

Алина Савинова
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«Урал» на своем поле одержал победу над «Енисеем» в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги — 4:3.

У хозяев в этой встрече отличились Мингиян Бевеев, Даниэль Мишкич и Мартин Секулич, который оформил дубль. Два гола гостей забил Александр Ломакин и еще один — Андрей Мазурин.

«Урал» набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице. У «Енисея» 23 балла и 11-я строчка.

Следующий матч клуб из Екатеринбурга проведет 23 ноября против «Алании», красноярская команда в этот же день встретится с «Шинником».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 19-й тур
16 нояб, 16:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
4:3
Енисей
Футбол
Первая лига
ФК Енисей
ФК Урал

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