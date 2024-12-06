«Урал» объявил о расставании с Юсуповым

«Урал» сообщил об уходе из команды полузащитника Артура Юсупова. Ранее президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов в интервью «СЭ» заявил, что «шмели» не будут продлевать контракт с футболистом.

«Артур Юсупов больше не игрок «Урала». Наш клуб не стал продлевать контракт с 35-летним полузащитником. Благодарим Артура за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшем», — говорится в заявлении «Урала».

Юсупов перешел в «Урал» в сентябре этого года. Он провел 10 матчей за оранжево-черных во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей в FONBET Кубке России.