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Сегодня, 13:08

«Урал» объявил об отставке Аверьянова, исполняющим обязанности главного тренера назначен Шатов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Олег Шатов.
Фото ФК «Урал»
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Главный тренер «Урала» Евгений Аверьянов покинул свой пост, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

Решение об отставке 45-летнего специалиста принято по взаимному согласию сторон. Исполнять обязанности главного тренера будет экс-полузащитник сборной России Олег Шатов, который с лета входил в штаб Аверьянова.

Аверьянов возглавлял «Урал» с июня текущего года. До этого он работал в системе екатеринбуржцев с 2009 года.

После 17 туров «Урал» с 27 очками занимает пятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

Источник: ФК «Урал»
Олег Шатов
Футбол
Первая лига
ФК Урал

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