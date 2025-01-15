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Сегодня, 09:06

«Урал» объявил об уходе Эрика Бикфалви

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви покинул команду, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

Клуб и 36-летний румын расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Бикфалви выступал за «Урал» с 2017 года. С того момента он провел за команду 227 матчей, забил 61 гол и сделал 22 результативные передачи. В сезоне-2024/25 на счету футболиста один забитый мяч и одна голевая передача в 11 матчах Мелбет-Первой лиги.

«Урал» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Екатеринбуржцы набрали 37 очков за 21 тур.

Источник: ФК «Урал»
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Эрик Бикфалви
Футбол
Первая лига
ФК Урал
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