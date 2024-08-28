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Сегодня, 13:19

«Урал» планирует подписать двух 18-летних игроков из «Зенита» и «Ленинградца»

Виктория Кравченко
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«Урал» хочет подписать полузащитника «Ленинградца» Никиту Морозова и защитника «Зенита» Матвея Бардачева, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, питерский клуб намерен сохранить права на Бардачева, опцию выкупа вряд ли внесут в договор, если сделка состоится.

Бардачев является воспитанником академии «Зенита». В его активе три гола и результативная передача в 25 матчах за вторую команду «Зенита». Стоимость футболиста — 100 тысяч евро.

Морозов в феврале 2019 года перебрался в структуру «Ленинграда». На счету хавбека единственный гол в 11 матчах за петербургскую команду. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 50 тысяч евро.

Источник: Metaratings.ru
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