«Урал» потерял Ишкова на полтора месяца

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» заявил, что не понимает, зачем в ФНЛ нужны «лимитчики».

— Илья Ишков получил травму в матче за молодежную сборную России. Надолго ли выбыл из строя?

— Хороший вопрос. Выбыл он на полтора месяца. Но дело не только в этом.

— А в чем еще?

— Вот мы подготовили человека для национальной команды, так? Не только Ишков сейчас уезжал в сборную, но, например, и Воронов, и другие наши ребята. Но я не понимаю, для чего в ФНЛ существует правило «лимитчика». Вот Илья сейчас получил травму в игре с Вьетнамом. А он является у нас «лимитчиком», которого нужно обязательно ставить в состав. А если бы он был у нас такой один?! И что нам тогда прикажете делать? А если бы еще и Воронов, не дай бог, выбыл из строя? Мы должны еще тогда одного молодого парня найти и поставить в старт?! Вот пусть мне объяснят, для чего в ФНЛ нужны «лимитчики».

— Нет ни одного аргумента «за»?

— Ну вот смотрите. В РПЛ нет правила «лимитчика». Так зачем нам искусственно кого-то ставить в состав, если в случае выхода в элитный дивизион мы на этого игрока рассчитывать не сможем? Это не касается Ишкова. Мы им довольны. Я в целом говорю о странном регламенте! Искусственные привилегии... Потеряли на полтора месяца молодого футболиста, а нам говорят: все равно ставьте «лимитчика»! Разве справедливо? Пусть «лимитчики» играют во второй лиге, а в ФНЛ-то зачем это нужно? Многие тренеры обеспокоены ситуацией. Мы уже писали письма в РФС.

— Ответа не получили?

— Пока нет. И вот для чего я должен отпускать пацана-«лимитчика» в сборную? Чтобы он получил травму и мне некем его было заменить? Так пусть лучше он у меня в Екатеринбурге сидит. Зачем мне терять футболиста основного состава, а потом еще и менять его на молодого? А где найти молодых, которые способны стабильно играть в ФНЛ, никто почему-то не объясняет...

— Роль «лимитчика» у вас выполняет Воронов?

— Да. У нас есть Воронов, мы справляемся. Но я против каких-то привилегий молодым. Если парень соответствует уровню — он играет. Если нет — сидит в запасе. Нужно во главу угла ставить спортивный принцип. К Ишкову нет никаких вопросов. Он и в РПЛ себя ярко проявил. Помните, какой красивый гол забил «Динамо»? Гол тура. Он там всем все доказал. И никто его не тянул в состав.

После 10 туров первой лиги «Урал» занимает третью строчку в турнирной таблице (18 очков). Лидирует «Арсенал» (22), на втором месте идет «Торпедо» (20).