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Сегодня, 13:00

«Урал» — «Родина»: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Урал» встретится с «Родиной» в матче 17-го тура первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Урал» встретится с «Родиной» в матче 17-го тура первой лиги в понедельник, 4 ноября. Игра пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать группа первой лиги в соцсети «ВКонтакте». Трансляция начнется за пять минут до игры и будет также доступна на «Матч ТВ», сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск».

С ключевыми событиями игры «Урал» — «Родина», которая станет заключительной в первом круге первой лиги, можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 17-й тур
04 нояб, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Родина

В 16 турах «Урал» набрал 26 очков и в случае победы в матче с «Родиной» может подняться на третье место. Столичная комнада перед этой игрой набрала 20 очков.

Футбол
Первая лига
ФК Родина
ФК Урал

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