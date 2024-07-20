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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 14:28

«Урал» победил «Шинник» благодаря двум голам в концовке матча

Руслан Минаев
«Урал» — «Шинник».
Фото ФК «Урал»
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«Урал» дома победил «Шинник» в матче второго тура первой лиги — 2:1.

Гости открыли счет на 40-й минуте — гол с пенальти забил Дмитрий Самойлов. Хозяева сравняли счет на 83-й минуте — одиннадцатиметровый удар реализовал Даниэль Мишкич. За минуту до конца основного времени защитник екатеринбуржцев Сильвие Бегич забил победный гол.

«Урал» с 6 очками возглавил турнирную таблицу первой лиги. «Шинник» пока не набрал ни одного очка. В 3-м туре чемпионата «Урал» сыграет в гостях с «Черноморцем» 27 июля. «Шинник» 28-го числа примет «Тюмень».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 2-й тур
20 июл, 12:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:1
Шинник

Первая лига
ФК Урал
ФК Шинник
1
11
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