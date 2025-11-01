«Урал» и «Сокол» сыграют в 17-м туре PARI Первой лиги в субботу, 1 ноября. Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 17-й тур.

01 ноября, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)

Следить за ключевыми событиями игры «Урал» — «Сокол» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

После 16-ти туров ФНЛ екатеринбуржцы набрали 30 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Команда из Саратова с 14 баллами идет на 16-й строчке.

