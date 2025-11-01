Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига PARI (ФНЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

1 ноября, 11:10

«Урал» — «Сокол»: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Урал» и «Сокол» сыграют в Первой лиге 1 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Владислав Карапузов, игрок «Урала».
Фото ФК «Урал»

«Урал» и «Сокол» сыграют в 17-м туре PARI Первой лиги в субботу, 1 ноября. Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 17-й тур.
01 ноября, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:0
Сокол

Следить за ключевыми событиями игры «Урал» — «Сокол» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

После 16-ти туров ФНЛ екатеринбуржцы набрали 30 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Команда из Саратова с 14 баллами идет на 16-й строчке.

ФНЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Telegram Дзен Max
Футбол
Первая лига
ФК Сокол (Саратов)
ФК Урал
Читайте также
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Популярное видео
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Сокол»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Сокол»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Челябинск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Челябинск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Волга»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Волга»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя