1 ноября, 11:10
«Урал» и «Сокол» сыграют в 17-м туре PARI Первой лиги в субботу, 1 ноября. Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Урал» — «Сокол» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».
После 16-ти туров ФНЛ екатеринбуржцы набрали 30 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Команда из Саратова с 14 баллами идет на 16-й строчке.
