«Урал» обыграл «Сокол» и возглавил таблицу Первой лиги, 17-летний Бондарев забил победный гол

«Урал» (33 очка) вышел на первое место в первой лиге, по дополнительным показателям обойдя «Факел» (33).

Счет на 15-й минуте открыл 17-летний полузащитник Виталий Бондарев. На 87-й преимущество хозяев удвоил Мартин Секулич.

«Урал» на своем поле победил саратовский «Сокол» в матче 17-го тура Первой лиги — 2:0.

gan75

Амигоса сегодня на матчах не ждём, будет праздновать :)

01.11.2025