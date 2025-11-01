«Урал» обыграл «Сокол» и возглавил таблицу Первой лиги, 17-летний Бондарев забил победный гол

1 ноября, 15:53
«Урал» на своем поле победил саратовский «Сокол» в матче 17-го тура Первой лиги — 2:0.
Счет на 15-й минуте открыл 17-летний полузащитник Виталий Бондарев. На 87-й преимущество хозяев удвоил Мартин Секулич.
«Урал» (33 очка) вышел на первое место в первой лиге, по дополнительным показателям обойдя «Факел» (33).
«Сокол» (14) идет 16-м в турнирной таблице.
tsalvlad
Ох и комментатор....
02.11.2025
gan75
Амигоса сегодня на матчах не ждём, будет праздновать :)
01.11.2025
Иньес Андреста
Отличная новость!
01.11.2025