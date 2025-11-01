Видео
1 ноября, 15:53

«Урал» обыграл «Сокол» и возглавил таблицу Первой лиги, 17-летний Бондарев забил победный гол

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Урал» на своем поле победил саратовский «Сокол» в матче 17-го тура Первой лиги — 2:0.

Счет на 15-й минуте открыл 17-летний полузащитник Виталий Бондарев. На 87-й преимущество хозяев удвоил Мартин Секулич.

«Урал» (33 очка) вышел на первое место в первой лиге, по дополнительным показателям обойдя «Факел» (33).

«Сокол» (14) идет 16-м в турнирной таблице.

Россия. PARI Первая лига. 17-й тур.
01 ноября, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:0
Сокол

3

  • tsalvlad

    Ох и комментатор....

    02.11.2025

  • gan75

    Амигоса сегодня на матчах не ждём, будет праздновать :)

    01.11.2025

  • Иньес Андреста

    Отличная новость!

    01.11.2025

