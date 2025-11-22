Видео
Сегодня, 10:45

«Урал» — «Спартак» (Кострома): онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Урал» и «Спартак» (Кострома) сыграют в первой лиге 22 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Урал» и «Спартак» Кострома сыграют в матче 20-го тура PARI Первой лиги в субботу, 22 ноября. Матч в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» начнется в 13.30 по московскому времени.

«Урал» — «Спартак» Кострома: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Трансляция игры «Урал» — «Спартак» Кострома пройдет в официальной группе Лиги PARI (Первой лиги) в социальной сети «ВКонтакте». Смотреть матч также можно на канале «Матч ТВ» с сайтом matchtv.ru и онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Урал» — «Спартак» Кострома в матч-центре «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 20-й тур.
22 ноября, 13:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Спартак Кс

«Урал» занимал перед этим игровым днем второе место с 39 очками, предыдущим соперником екатеринбуржцев был «Нефтехимик» (1:0). «Спартак» набрал 33 очка и шел четвертым в таблице, в предыдущем туре костромичи уступили «Родине» (0:2).

1

    22.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Первая лига
    ФК Спартак (Кострома)
    ФК Урал
