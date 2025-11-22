Сегодня, 10:45
«Урал» и «Спартак» Кострома сыграют в матче 20-го тура PARI Первой лиги в субботу, 22 ноября. Матч в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» начнется в 13.30 по московскому времени.
Трансляция игры «Урал» — «Спартак» Кострома пройдет в официальной группе Лиги PARI (Первой лиги) в социальной сети «ВКонтакте». Смотреть матч также можно на канале «Матч ТВ» с сайтом matchtv.ru и онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.
Отслеживайте ключевые события и результат игры «Урал» — «Спартак» Кострома в матч-центре «СЭ».
«Урал» занимал перед этим игровым днем второе место с 39 очками, предыдущим соперником екатеринбуржцев был «Нефтехимик» (1:0). «Спартак» набрал 33 очка и шел четвертым в таблице, в предыдущем туре костромичи уступили «Родине» (0:2).
Инсайды на Футбол!
'Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
22.11.2025