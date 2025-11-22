«Урал» сыграл вничью с костромским «Спартаком»

«Урал» на своем поле сыграл вничью с костромским «Спартаком» в матче 20-го тура первой лиги — 1:1. У хозяев на 47-й минуте забил Юрий Железнов, у гостей на 54-й минуте отличился Кирилл Чурсин. «Урал» с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. «Спартак» с 34 баллами располагается на четвертой позиции. 29 ноября «шмели» на выезде сыграют против «Волги», а команда из Костромы на следующий день примет «Торпедо». Россия. PARI Первая лига. 20-й тур.

22 ноября, 13:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)

Иванова Кира Напрашивается отставка Ромащенко, думаю Гриша Иванов уже подбирает кандидатуру. Секулич сдулся, возможно Каштанова нужно было выпускать раньше чем на 90-й минуте, раз в год и палка стреляет, может и он разродился бы на пару голов с Костромой. Факел вроде не прочь в перерыве отпустить в Урал Гонгадзе, ну не прёт у него в Воронеже... 22.11.2025

Ilya Gudman Урал опять поплыл что ли ? 22.11.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ Урал не конкурент . Родину нельзя подпускать - вот это конкурент 22.11.2025

Вадим Непобедим Боевая ничья. Кострома боец. Третья подряд на выезде игра с лидерами. В Воронеже хорошо играли, с Родиной в Химках неважно а сегодня как и надо на выезде с сильной командой уверенно и грамотно. А Урал? Думается Акбашев и Марков не те игроки,которые могут дать результат. Их лучшие годы в Факеле. 22.11.2025