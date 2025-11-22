Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига PARI (ФНЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

Сегодня, 15:46

«Урал» сыграл вничью с костромским «Спартаком»

Алина Савинова

«Урал» на своем поле сыграл вничью с костромским «Спартаком» в матче 20-го тура первой лиги — 1:1.

У хозяев на 47-й минуте забил Юрий Железнов, у гостей на 54-й минуте отличился Кирилл Чурсин.

«Урал» с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. «Спартак» с 34 баллами располагается на четвертой позиции.

29 ноября «шмели» на выезде сыграют против «Волги», а команда из Костромы на следующий день примет «Торпедо».

Россия. PARI Первая лига. 20-й тур.
22 ноября, 13:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:1
Спартак Кс
5

  • Иванова Кира

    Напрашивается отставка Ромащенко, думаю Гриша Иванов уже подбирает кандидатуру. Секулич сдулся, возможно Каштанова нужно было выпускать раньше чем на 90-й минуте, раз в год и палка стреляет, может и он разродился бы на пару голов с Костромой. Факел вроде не прочь в перерыве отпустить в Урал Гонгадзе, ну не прёт у него в Воронеже...

    22.11.2025

  • Ilya Gudman

    Урал опять поплыл что ли ?

    22.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Урал не конкурент . Родину нельзя подпускать - вот это конкурент

    22.11.2025

  • Вадим Непобедим

    Боевая ничья. Кострома боец. Третья подряд на выезде игра с лидерами. В Воронеже хорошо играли, с Родиной в Химках неважно а сегодня как и надо на выезде с сильной командой уверенно и грамотно. А Урал? Думается Акбашев и Марков не те игроки,которые могут дать результат. Их лучшие годы в Факеле.

    22.11.2025

  • Врн36

    Факелу завтра, надо уходить в отрыв. Урал подарил такой шанс

    22.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    Первая лига
    ФК Спартак (Кострома)
    ФК Урал
    Читайте также
    Моуринью раскритиковал футболистов «Бенфики» после победы в 1/16 финала Кубка Португалии
    Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
    Пленный боец ВСУ поблагодарил ВС РФ за свое спасение
    Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
    Задержаны члены похищавшей участников СВО банды
    Суд арестовал экс-президента Бразилии Болсонару по подозрению в побеге
    Популярное видео
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя