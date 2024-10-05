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Сегодня, 15:00

«Урал» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ) онлайн

«Урал» встретится с «Торпедо» в 13-м туре первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Урал» и «Торпедо» встретятся в матче 13-го тура первой лиги в субботу, 5 октября. Игра пройдет на «Екатеринбург Арене», стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Прямая трансляция игры пройдет в группе первой лиги в соцсети «ВКонтакте», а также на сайте matchtv.ru.

Основные события игры «Урал» — «Торпедо» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 13-й тур
05 окт, 16:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Торпедо

В 12 турах первой лиги «Урал» набрал 21 очко, «Торпедо» — 22. В сезоне-2023/24 екатеринбуржцы заняли 14-е место в чемпионате России и вылетели из премьер-лиги по итогам стыковых матчей с «Акроном» (2:3). Торпедовцы покинули РПЛ в сезоне-2022/23, заняв последнее место в турнире.

Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал

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