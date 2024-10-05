«Урал» и «Торпедо» встретятся в матче 13-го тура первой лиги в субботу, 5 октября. Игра пройдет на «Екатеринбург Арене», стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Прямая трансляция игры пройдет в группе первой лиги в соцсети «ВКонтакте», а также на сайте matchtv.ru.

Основные события игры «Урал» — «Торпедо» доступны в матч-центре на нашем сайте.

В 12 турах первой лиги «Урал» набрал 21 очко, «Торпедо» — 22. В сезоне-2023/24 екатеринбуржцы заняли 14-е место в чемпионате России и вылетели из премьер-лиги по итогам стыковых матчей с «Акроном» (2:3). Торпедовцы покинули РПЛ в сезоне-2022/23, заняв последнее место в турнире.