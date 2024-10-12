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Сегодня, 14:30

«Урал» — «Тюмень»: смотреть трансляцию матча первой лиги онлайн

«Урал» и «Тюмень» встретятся в матче 14-го тура первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Урал» и «Тюмень» встретятся в матче 14-го тура первой лиги в субботу, 12 октября. Игра пройдет на «Екатеринбург Арене», стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Трансляция матча будет доступна в группе первой лиги в соцсети «ВКонтакте», а также на сайте matchtv.ru.

С основными событиями игры «Урал» — «Тюмень» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 14-й тур
12 окт, 16:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:0
Тюмень

«Урал» набрал 22 очка в 13 турах и идет в группе лидеров первой лиги. «Тюмень» с 6 очками располагается на последней, 18-й строчке турнирной таблицы.

В предыдущем туре обе команды сыграли вничью: «Урал» — с «Торпедо» (1:1), а «Тюмень» — с КАМАЗом (1:1). В сезоне-2023/24 «Урал» играл в РПЛ.

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