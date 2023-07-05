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Сегодня, 11:43

Уругваец Тассано отправлен в «Химки-2» из-за отказа разорвать контракт

Виталий Косик
Корреспондент
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«Химки» отправили уругвайского защитника Кристиана Тассано в дубль команды, сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, причиной на это стал отказ игрока расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Футболист тренируется в составе команды «Химки-2».

Сообщается, что сербские защитники Петар Голубович и Стефан Малентиевич, а также бразилец Лео Андраде продолжат выступать в подмосковном клубе в следующем сезоне.

26-летний защитник выступает за «Химки» с февраля 2023 года. Всего он сыграл 6 матчей за подмосковную команду.

Источник: Metaratings
Футбол
Первая лига
ФК Химки
Кристиан Тассано
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