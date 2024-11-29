Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Судейство

Сегодня, 13:12

Ушел из жизни футбольный арбитр Привалов

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

28 ноября российский арбитр Эмир Привалов умер в возрасте 28 лет, говорится на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Причина смерти не сообщается. У Эмира остались жена и двое детей.

Эмир Привалов начал карьеру футбольного судьи в 2016 году. С сезона — 2021/22 он судил матчи второй лиги. 16 октября Привалов был резервным судьей на матче пятого раунда FONBET Кубка России между клубами «Сочи» и «Волга».

В текущем сезоне он также выполнял функции резервного судьи в четырех матчах первой лиги.

Источник: РФС
Футбол
РФС
Читайте также
Польскую теннисистку Швентек отстранили на месяц из-за допинга
Дерби с одной шайбой, СКА наказан за удаления, а Ротенберг взывает к совести. Что произошло в КХЛ 28 ноября
Писательница Роулинг раскритиковала BBC из-за победительницы в номинации футболистка года
Песков назвал ответной акцией удар РФ по объектам ВПК Украины
Россияне застряли на круизном лайнере по пути в Антарктиду и устроили голодовку
Украине придется мобилизовать всех оставшихся мужчин. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя