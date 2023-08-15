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Сегодня, 20:40

В «Акроне» отреагировали на возможный уход Калешина в «Ахмат»

Руслан Минаев
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов ответил на вопрос, готов ли он к уходу главного тренера клуба Евгения Калешина.

Ранее сообщалось, что Калешин является одним из кандидатов на пост в «Ахмат».

«Это все гипотетически. Я не очень люблю обсуждать «если бы да кабы». Сейчас контекста для такого разговора нет. Нам очень важен контекст. Все будет зависеть от конкретной ситуации», — цитирует Власова «РБ Спорт».

45-летний тренер возглавляет команду из Тольятти с сентября 2022 года.

Во вторник, 15 августа, «Ахмат» объявил об отставке Ташуева, который был главным тренером команды с сентября 2022 года. Под его руководством грозненцы заняли пятое место в чемпионате России-2022/23.

После 4 туров РПЛ-2023/24 «Ахмат» занимает 11-е место с 3 очками.

Источник: РБ Спорт
ФК Акрон
ФК Ахмат
Евгений Калешин
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