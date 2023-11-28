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Сегодня, 17:13

В «Акроне» ответили на вопрос о поисках нового главного тренера

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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В пресс-службе «Акрона» ответили «СЭ» на вопрос об увольнении Евгения Калешина с поста главного тренера клуба.

«ФК «Акрон» заранее не готовился к такому развитию событий. Надеемся, в ближайшее время станет известно имя нового главного тренера. Работа в этом направлении ведется», — ответили «СЭ» в пресс-службе клуба.

После матча с «Волгарем» 18 ноября (0:1) Калешин заявил, что российский футбол «как будто специально разваливают».

Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 года. Под его руководством команда провела 57 матчей во всех турнирах, одержала 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

Первая лига
ФК Акрон
Евгений Калешин
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