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Сегодня, 16:32

В «Алании» не планируют расставаться с хавбеком Галояном

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев рассказал, что клубы РПЛ не делали предложения по полузащитнику команды Артуру Галояну.

«Мы рассчитываем на Артура Галояна и, соответственно, не рассматриваем его уход, у него с нами контракт. Из клубов РПЛ к нам не обращались», — сказал Сиукаев Metaratings.ru.

В этом сезоне 23-летний футболист является лидером «Алании» по забитым голам в Первой лиге. В его активе 7 голов и 12 результативных передач в 19 матчах. Контракт игрока с «Аланией» рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-alanii-rasschityvayut-na-galoyana-i-ne-rassmatrivayut-ego-vozmozhnyi-transfer-222353/
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