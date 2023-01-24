В «Алании» не планируют расставаться с хавбеком Галояном

Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев рассказал, что клубы РПЛ не делали предложения по полузащитнику команды Артуру Галояну.

«Мы рассчитываем на Артура Галояна и, соответственно, не рассматриваем его уход, у него с нами контракт. Из клубов РПЛ к нам не обращались», — сказал Сиукаев Metaratings.ru.

В этом сезоне 23-летний футболист является лидером «Алании» по забитым голам в Первой лиге. В его активе 7 голов и 12 результативных передач в 19 матчах. Контракт игрока с «Аланией» рассчитан до лета 2024 года.